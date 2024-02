Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Juventus

JUVE – «La squadra è motivata e consapevole. Siamo alle prese con una maratona di testa perciò dobbiamo credere in ciò che facciamo. Siamo focalizzati sul potere e voler far punti. Sappiamo che affrontiamo la prima della classe come mentalità, giocatori abituati a vincere che cercheranno il riscatto dallo scivolone di San Siro. Siamo pronti a disputare una partita oltre ai nostri limiti fisici e mentali, daremo battaglia».

LUCCA – «Finché mi piace, gioca. Nel senso che se continua ad allenarsi così gioca. È determinato, svolge i compiti difensivi ed è propositivo. Una squadra che lotta per la salvezza non può permettersi attaccanti indolenti. Anzi, forse nessuna può. A destra Joao Ferreira è ancora un’opzione, dovrò valutare tra lui, Festy Ebosele e Kingsley Ehizibue».

PEREYRA – «Un giocatore con una personalità che ti calamita. Ne ho altri cinque o sei che sono leader da prestazione a darmi una mano tutti i giorni, e abbiamo bisogno di tutti loro per uscire da Torino con dei punti».

