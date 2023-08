Udinese Juve: alla Dacia Arena sarà bolgia per la prima di campionato che si giocherà domenica sera. Il motivo

Domenica sera inizierà alla Dacia Arena la Serie A 2023/24 della Juve che affronterà l’Udinese in trasferta in uno stadio strapieno.

Come spiegato dal Messaggero Veneto, infatti, l’impianto ha già fatto registrare il sold out per la prima partita di campionato. Sul sito di Ticketone non ci sono più biglietti disponibili. La Juve di Allegri sarà attesa da una vera e propria bolgia in Friuli.

