Udinese Juve, friulani al lavoro quest’oggi per l’ultima gara della stagione contro la squadra di Allegri: il report dell’allenamento

IL COMUNICATO – Seduta mattutina per i bianconeri in vista dell’ultimo impegno stagionale contro la Juventus. Programma di scarico quest’oggi per la squadra con esercitazioni tecniche e torelli. Domattina è in programma la rifinitura.

