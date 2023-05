Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, ha parlato attraverso un comunicato in merito alle dichiarazioni di Mourinho dopo il match con il Monza

Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, ha parlato attraverso un comunicato in merito alle dichiarazioni di Mourinho su l’arbitro Chiffi dopo il match con il Monza.

COMUNICATO – Gli allenatori italiani sono dalla parte degli arbitri, senza se e senza ma, anzi, senza Mou, mi verrebbe da chiosare. Ma non c’è molto da scherzare, anzi! Le dichiarazioni di José Mourinho sono gravi e inaccettabili. In particolare ammettere di essere andato in panchina con un microfono per registrare i colloqui tra lui e il gruppo arbitrale, giustificando una scelta da lui definita difensiva, prefigura, anche come sola ipotesi, un’azione che mina alle fondamenta l’intero sistema, in una sorta di tutti contro tutti. Onorabilità e garanzie per ogni tesserato debbono essere assicurati dagli organismi preposti. Non si tratta di alimentare alcuna contrapposizione personale. Giusto un mese fa l’Aiac aveva applaudito Mourinho, per il suo gesto rivolto ai propri tifosi, in sostegno di Stankovic, che veniva insultato. È questa l’immagine che vorremmo venisse coltivata da un allenatore di simile carisma. Una qualità che deve accrescere il suo senso di responsabilità.

