14.45 – Conferenza Torino – Le parole di Juric. Le dichiarazioni

14.35 – Mercato Barça – Per la corsia destra interessa Dalot. La notizia

13.35 – Conferenza Cremonese – Le parole di Alvini. Le dichiarazioni

13.25 – Mercato Liverpool – spese turche per Jurgen Klopp. La notizia

13.05 – Conferenza Salernitana – Le parole di Nicola. Le dichiarazioni

9.30 – Tabù Dusan – Vlahovic cerca a gol a San Siro per la sua Juve, il serbo non è ancora riuscito a segnare in un big-match vestendo la maglia bianconera. I numeri

9.00 – Operazione rilancio – Per Zaniolo nessuna multa in vista dopo il rosso contro il Betis, ma è in atto una strategia per rilanciarlo definitivamente. La notizia

8.30 – Parla Kvara – «Lavoro per arrivare ancora più in alto, Spalletti è un maestro»: così il gioiellino georgiano del Napoli che sta incantando la serie A. Le dichiarazioni

