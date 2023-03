Ore

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera

Ultimissime Juve LIVE – 30 marzo 2023

Chiesa, importanti novità verso Juve Verona! Cosa filtra dopo l’allenamento odierno

Ore 19.00 – Chiesa, importanti novità verso Juve Verona! Cosa filtra dopo l’allenamento odierno alla Continassa. Gli aggiornamenti

Infortunio Pogba, quando rientra C’è una data nel mirino. ULTIME

Ore 16.30 – Infortunio Pogba: quando rientra Come riferito da gazzetta.it, gli ultimi segnali sono positivi ma al momento non c’è ancora una data di rientro precisa. C’è una possibile data.

Vlahovic è tornato: la Juve riabbraccia il bomber – VIDEO

Ore 14.10 – Vlahovic è tornato: il video della Juve per il suo bomber.

Gatti: «Voglio vincere con la Juve. Vi racconto com’è essere qui»

Ore 12.50 – Gatti a La Stampa: l’intervista del difensore della Juve.

Inchiesta Juve, svelati i punti sui quali si fa leva contro il -15. I dettagli

Ore 11.40 – Inchiesta Juve: svelati i punti sui quali si fa leva contro il -15.

Kostic fuori in Juve Verona: tutte le idee di Allegri per sostituirlo

Ore 10.30 – Kostic fuori in Juve Verona: come scrive Tuttosport, diverse sono le opzioni per sostituirlo,

Tudor Juve, il retroscena: «Era a un passo qualche anno fa, ma poi…»

Ore 10.00 – Tudor Juve, il retroscena: già qualche anno fa il croato aveva quasi avuto la possibilità di allenare i bianconeri.

Caso stipendi Juve, è il vero grande rischio: cosa può succedere

Ore 9.30 – Caso stipendi Juve: l’ipotesi più grande è al momento quella di una maxi multa (da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto), anche se permane l’ipotesi di un’altra penalizzazione, specialmente nel caso in cui si dovesse fare riferimento all’articolo 31 del codice di giustizia sportiva.

Juve, l’amore del popolo bianconero contro la FIGC: 330 club attesi a Torino

Ore 9.10 – Juve, l’amore del popolo bianconero contro la FIGC: la società è pronta ad essere sommersa da un mare di affetto, con i rappresentanti di 330 club di tutto il mondo che arriveranno sabato alle Ogr.

Caso Juve, tre strade per rispondere a Chinè. Spunta il patteggiamento

Ore 9.00 – Caso Juve, ci sono tre strade per rispondere alle accuse di Chinè. Anche il patteggiamento tra le ipotesi.

Di Maria Juve (Gazzetta), il Fideo ha deciso: resta anche senza coppe

Ore 8.10 – Di Maria Juve, la decisione dell’argentino che vorrebbe restare a Torino anche senza le coppe europee.

Ultimissime Juve LIVE – 29 marzo 2023

Udienza Juve, il Gup ha già fatto capire la sua intenzione. Lo scenario

Ore 21.00 – Udienza Juve, il Gup avrebbe già fatto capire qual è la sua intenzione. Il possibile scenario.

Pogba al J Medical! Visita di controllo per il centrocampista della Juve

Ore 18.30 – Paul Pogba oggi al J Medical: visite di controllo per il centrocampista francese. Le ultime sulle sue condizioni.

Infortunio Kostic: la Juve tira un sospiro di sollievo. ULTIME

Ore 16.30 – Infortunio Kostic: arrivano buone notizie sul fronte Kostic dopo l’allarme che aveva lanciato il CT della Serbia nei giorni scorsi.

Arbitro Juve Verona: designato il fischietto del match

Ore 14.10 – Arbitro Juve Verona: l’AIA rende noto il fischietto per il match di sabato.

La Fifa accoglie la richiesta della Figc, UFFICIALE: sanzioni estese a livello mondiale. Cosa cambia per Paratici

Ore 13.50 – La Fifa accoglie la richiesta della Figc: cosa cambia per Paratici al Tottenham.

Juventus, sorrisi alla Continassa: Milik se la ride con Locatelli – VIDEO

Ore 12.10 – Juventus, sorrisi alla Continassa: Nelle immagini mostrate dal club Milik scherza insieme a Manuel Locatelli, lasciato a riposo da Mancini.

Juve-Verona: Allegri recupera un titolare in difesa

Ore 10.40 – Juve-Verona: come riporta Tuttosport Alex Sandro, che ieri si è allenato in gruppo, sarà della partita

Infortunio Kostic, le ultime verso Juve-Verona: alla Continassa c’è una sensazione

Ore 9.30 – Infortunio Kostic: sarà valutato anche se aleggia un generale ottimismo dalle parti della Continassa, ben sapendo che Allegri dovrà anche gestire le forze.

Pjanic: «Fagioli? Ve lo avevo detto. Juve, non cambierei Allegri con Conte»

Ore 09.00 – Pjanic: «Fagioli? Ve lo avevo detto. Juve, non cambierei Allegri con Conte». Le parole dell’ex centrocampista della Juventus

Figc contro Juve, Chinè riporta il club in tribunale ad aprile: triplo processo

Ore 08.00 – Figc contro Juve, Chinè riporta il club in tribunale ad aprile: triplo processo. Chiuse le indagini su stipendi e agenti

Ultimissime Juve LIVE – 28 marzo 2023

Chiesa rassicura i tifosi della Juve: l’annuncio dell’esterno

Ore 23.10 – Chiesa rassicura i tifosi della Juve: c’è l’annuncio dell’esterno dopo l’infortunio con l’Inter.

Allegri sorride: ritrova gli uomini-gol per l’assalto finale della Juve

Ore 22.20 – Allegri sorride: con il recupero di Milik, la fine della squalifica di Kean e il rientro a pieno regime di Di Maria (in attesa del miglior Chiesa) riavrà tutti a disposizione con Vlahovic.

Vlahovic in bilico: la Juve ha già scelto il sostituto. E’ il preferito

Ore 22.00 – Vlahovic in bilico: in estate c’è già pronto il nome del sostituto del serbo in caso di addio.

Infortunio Stramaccioni: operazione al crociato riuscita. Il comunicato

Ore 20.10 – Infortunio Stramaccioni: il comunicato sull’operazione del difensore della Next Gen.

Di Maria Juve, dall’Argentina: rinnovo più vicino! Cosa filtra

Ore 19.00 – Di Maria Juve: secondo quanto riportato da Tyc Sports il rinnovo del Fideo con la sarebbe più vicino.

Infortunio Bonucci, le ULTIME novità dopo l’allenamento odierno. Cosa filtra

Ore 18.40 – Infortunio Bonucci: lavora ancora a parte, difficilmente il capitano bianconero sarà a disposizione per il match di sabato.

Allenamento Juve: novità su Alex Sandro, Milik e Miretti verso Verona. ULTIME

Ore 18.30 – Allenamento Juve: ultime novità su Alex Sandro, Milik e Miretti verso Verona.

Juventus Women, UFFICIALE: Lenzini rinnova fino al 2025! Il comunicato

Ore 17.20 – Juventus Women, UFFICIALE: Lenzini rinnova fino al 2025. L’annuncio del club.

Vlahovic svela sulla Juventus: «È stato un brutto periodo, ma ora…»

Ore 16.10 – Vlahovic dopo la doppietta che ha permesso alla Serbia di superare 2-0 il Montenegro ha parlato così nel post-partita.

Mercato Juve, due ritorni già decisi per fine stagione. Di chi si tratta

Ore 14.00 – Mercato Juve: già deciso il ritorno di due giocatori a fine stagione.

Pirlo rivela: «Ecco perchè me ne sono andato dalla Juve»

Ore 12.30 – Andrea Pirlo, alla Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare della sua separazione dalla Juventus.

Caso stipendi Juve, nuova scadenza per giovedì: cosa farà Chinè

Ore 10.00 – Caso stipendi Juve, adesso c’è una nuova scadenza per giovedì per il Procuratore Federale Giuseppe Chinè: cosa farà.

Tudor prima scelta per sostituire Allegri: così si concretizza il ritorno

Ore 8.10 – Igor Tudor è la prima scelta per sostituire Massimiliano Allegri: ecco come si concretizzerebbe il ritorno del tecnico croato.

Ultimissime Juve LIVE – 27 marzo 2023

Doppietta Vlahovic: l’attaccante della Juve trascina ancora la sua Serbia – VIDEO

Ore 22.40 – Doppietta Vlahovic: il centravanti ha preso per mano la sua Serbia nella vittoria contro il Montenegro. Ancora in gol l’attaccante della Juventus con la sua Nazionale.

Iling-Junior Juve, aria di cessione? A cosa pensa il club bianconero

Ore 20.10 – Iling-Junior Juve: secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus sta valutando il futuro di Iling-Junior, molto richiesto da diversi club inglesi.

Chiesa rientrato a Torino: le ULTIME sulla situazione dell’esterno

Ore 17.40 – Federico Chiesa rientrato a Torino questo pomeriggio: le ultime sulla situazione dell’esterno bianconero.

Processo Juve: udienza rinviata al 10 maggio! Il racconto della giornata

Ore 13.10 – Rinviata l’udienza preliminare del processo Juve: il racconto della giornata prima del rinvio al prossimo 10 maggio.

Ore 10.00 – Calciomercato Juve: caccia allo sconto per Zaniolo. Allegri sa già come usare il trequartista che offre varie soluzioni tattiche

Inchiesta Prisma: la Juventus in aula per cambiare sede del procedimento. Tutti i dettagli

Ore 08.00 – Inchiesta Prisma: la Juventus in aula per cambiare sede del procedimento. Tutti i dettagli sull’udienza preliminare che si tiene in mattinata a Torino

Ultimissime Juve LIVE – 26 marzo 2023

Conte Tottenham, addio UFFICIALE! Il comunicato del club

Ore 23.20 – Conte Tottenham, ora è ufficiale: non è più l’allenatore degli Spurs. È arrivato l’annuncio del club.

Rovella Juve, idee chiare sul futuro del talento: il piano

Ore 21.30 – Rovella Juve: il piano per il futuro del talento ceduto in prestito al Monza.

Infortunio Kostic, il ct serbo conferma: «Ha lasciato il ritiro»

Ore 20.20 – Infortunio Kostic: il ct serbo svela le condizioni dell’esterno della Juve.

Locatelli svela su Di Maria: «Lui è così, glielo dissi il primo giorno»

Ore 19.00 – Locatelli svela su Di Maria: le parole del centrocampista sul Fideo ai canali ufficiali della Juve.

Nicolato lo annuncia su Fagioli: la conferma sulle sue condizioni!

Ore 18.50 – Nicolato lo annuncia su Fagioli: in conferenza stampa fa il punto della situazione sulle condizioni dello juventino.

Milinkovic-Savic Juve, occasione per l’estate? Il prezzo si abbassa

Ore 17.40 – Milinkovic-Savic Juve, occasione per l’estate? Stando a quanto riferito da Relevo, la prossima potrebbe davvero essere l’estate giusta per vederlo partire.

Mantova Juventus Next Gen 1-1: nuova beffa nel finale per i bianconeri

Ore 16.20 – Juventus Next Gen beffata nel finale dal Mantova: arriva il secondo pareggio di fila per i bianconeri.

Plusvalenze Juve, arriva la rivelazione: così si è aperto il caso! Cos’è successo

Ore 12.50 – Plusvalenze Juve: l’edizione odierna del Corriere della Sera ha svelato come sia partita l’inchiesta Prisma sulla Juve che ha portato poi alla penalizzazione di 15 punti nell’attuale classifica della Serie A.

Capello duro su Calciopoli: «Eravamo i più forti, ci han tolto due Scudetti»

Ore 11.30 – Intervistato da Marca, Fabio Capello ha parlato così della Juventus.

Frattesi-Juve, Madama va di fretta: fissato l’appuntamento in data strategica

Ore 09.00 – Frattesi Juve, Madama va di fretta: fissato l’appuntamento in data strategica per discuterne il futuro

Zaniolo apre alla Juventus: «Ovvio, non garantisco che resterò al Galatasaray»

Ore 08.00 – Zaniolo apre alla Juventus: «Ovvio, non garantisco che resterò al Galatasaray». Le parole del trequartista ex Roma

Ultimissime Juve LIVE – 25 marzo 2023

Udienza preliminare Juve, i piccoli azionisti si costituiscono parte civile

Ore 20.30 – Udienza preliminare Juve, i piccoli azionisti si costituiranno parte civile tramite il Codacons il prossimo 27 marzo.

Inter Juventus Women 1-3: derby di Italia che profuma di Champions

Ore 16.20 – Inter Juventus Women 1-3: la Juventus Women schianta l’Inter distanziando la principale antagonista nella corsa Champions.

Vlahovic Kostic show con la Serbia: Juve al settimo cielo – FOTO

Ore 14.40 – Vlahovic Kostic show con la Serbia: la Juve scrive ai due bianconeri.

Caso Orsolini: Procura di Bologna e FIGC indagano. Ma la Juve è molto tranquilla. Il motivo

Ore 12.20 – Caso Orsolini, al Bologna si dicono tranquilli: si tratterebbe semplicemente di un foglio non firmato e privo di valore legale. Una versione simile a quella della Juve.

Montero: «Sono grato ogni giorno di essere juventino. Yildiz? Dipende solo da lui»

Ore 10.40 – Montero si racconta: lunga intervista a Sportitalia.

Juve-Verona: possibile mossa tattica a sorpresa di Allegri alla ripresa

Ore 9.30 – Juve-Verona: Allegri prepara la mossa tattica a sorpresa viste le assenze di Paredes, Rabiot e Pogba.

Morata-Juve atto III? Tra i blitz torinesi e il sì di Allegri: c’è un ostacolo

Ore 09.00 – Morata-Juve atto III? Tra i blitz torinesi e il sì di Allegri: c’è un ostacolo sulla strada del ritorno di Alvaro alla Continassa

Ds Juve, c’è un nome nuovo per il dopo Cherubini: avviati i primi contatti

Ore 08.00 – Ds Juve, c’è un nome nuovo per il dopo Cherubini: avviati i primi contatti. Ecco a chi sta pensando il club bianconero

The post Ultimissime Juve: Kostic a riposo, novità sul rientro di Pogba appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG