Djokovic, noto tifoso milanista, durante la celebrazione per la vittoria del Us Open ha sfoggiato una maglia del Milan

Djokovic cuore rossonero. Il tennista ha vinto gli US Open, 24esimo slam in carriera. Durante la celebrazione per la vittoria ha sfoggiato una maglia del Milan proprio con il numero 24 ad avvolgere il trofeo.

