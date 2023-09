Le dichiarazioni del vice presidente del Cagliari, Fedele Usai: ecco cosa ha detto il numero due rossoblù

Ha parlato il Vice Presidente del Cagliari, Fedele Usai, a Radio Tv Serie A. Cosa ha detto sulla stagione dei rossoblù fin qui.

SERIE A – «Oggi il livello della B si è alzato tanto, è un campionato complicato, ci sono tante squadre che lavorano molto bene con i giovani, la distanza tra playoff e playout è sempre di pochi punti. Poi ovviamente la Serie A è altra roba, un campionato tostissimo. Noi ci siamo presentati ai nastri di partenza con una squadra giovane: ci sono calciatori che arrivano dalla nostra Primavera come Luvumbo e Obert; altri sono frutto di investimenti importanti come Prati, Sulemana. Non è in ogni caso facile adattarsi immediatamente: Prati, per esempio, arriva dalla C; Dossena, Makoumbou, Azzi sono al debutto nella massima serie; lo stesso Radunovic aveva poca esperienza in A. Hatzidiakos e Wieteska sono arrivati da pochissimo. Sarà quindi importante fare al più presto quel cambio di mentalità che richiede il campionato; così come lo scorso anno era stata necessario adattarsi alla B. Questo è il lavoro che mister Ranieri sta facendo, sono molto fiducioso per la coesione che vedo in questo gruppo».

