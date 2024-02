Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago: «Non che non voglia raggiungere il quarto posto ma…». Ecco le parole durante Tutti convocati

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato del match di ieri pomeriggio tra Juventus e Frosinone durante Tutti Convocati lo show sportivo in onda su Radio 24.

LE PAROLE – «L’impressione è che la Juventus sia scarica, una squadra che abbia completamente mollato. Non che non voglia raggiungere il quarto posto, ma che non sia così stimolata all’idea di ottenere quell’obiettivo».

