Varriale può festeggiare: «Che sia apoteosi con buona pace di gufi e invidiosi». Il messaggio del giornalista

Enrico Varriale, giornalista spesso avverso alla Juventus, festeggia lo scudetto del Napoli sui social.

NAPOLI CAMPIONE D'ITALIA 2023 !

Che la festa cominci.

Che sia piena di entusiasmo, allegria, calore.

Che accenda la fantasia e scaldi il cuore.

Che sia davvero un' APOTEOSI,

con buona pace di gufi e invidiosi. pic.twitter.com/ggump9o8nQ — enrico varriale (@realvarriale) May 4, 2023

Questo il suo messaggio: «NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA 2023 – 4 Maggio 2023. La portata storica del trionfo di Napoli per il calcio italiano è, tra l’altro, fotografata da questo dato: Dopo 22 anni lo scudetto non va a Milan, Inter e Juventus, quest’anno in lotta faticosa per un posto in Champions».

