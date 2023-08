Veliz Milan, niente da fare per i rossoneri: l’attaccante argentino classe 2003 sceglie il Tottenham. I dettagli

Il futuro di Alejo Veliz non sarà in Italia. Nonostante il Milan l’abbia a lungo seguito in queste settimane, il giovane attaccante ha scelto di accettare la proposta del Tottenham.

Gli Spurs hanno trovato l’accordo con il Rosario Central intorno ai 15 milioni di euro più bonus per il classe 2003, che firmerà con il club inglese un contratto quinquennale. A riportarlo è Fabrizio Romano.

The post Veliz Milan, niente da fare: l’argentino sceglie il Tottenham. I dettagli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG