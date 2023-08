Nicola Ventola ha detto la sua in merito al rifiuto di Gianluca Scamacca di unirsi all’Inter, preferendo l’offerta dell’Atalanta

Ai microfoni di DAZN, Nicola Ventola prova a mettersi nei panni di Gianluca Scamacca, che ha rifiutato l’Inter per l’Atalanta:

LE PAROLE– «Non me l’aspettavo, ma ragionando con la sua testa, anche se mi cercano Inter, Milan o Juve, io vado all’Atalanta perché comunque devo ancora affermarmi. E’ la squadra top per fare il salto di qualità, per poi arrivare ad alti livelli»

