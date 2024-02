Il giudice sportivo ha comunicato ufficialmente che Gleison Bremer salterà la gara di sabato tra Verona e Juve

Gleison Bremer non sarà a disposizione della Juve per la gara contro il Verona. Il Giudice Sportivo lo ha squalificato per un turno dopo aver rimediato la quinta sanzione stagionale.

COMUNICATO – «SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Juventus): per comportamento

scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)».

The post Verona Juve, Bremer non ci sarà – UFFICIALE appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG