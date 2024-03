Verona Milan: gli episodi curiosi che non avete notato dal Bentegodi nel match della 29ª giornata di Serie A 2023/24. Retroscena

Verona Milan sotto il segno delle curiosità. Direttamente dal Bentegodi, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2023/24.

14:18 – Maignan entrato in campo è andato a salutare i tifosi, riscaldamento insieme a Sportiello e Nava. Solita attenzione ai dettagli e buona condizione. Pienamente recuperato dopo l’infortunio contro lo Slavia Praga

14:20 – Milan entra in campo per l’allenamento pre partita accolto dai fischi del Bentegodi, ma anche da qualche applauso dei tifosi rossoneri presenti che colorano lo stadio avversario di rosso e nero facendo sentire la loro presenza allo stadio

14:30 – Ibrahimovic a colloquio con Furlani segue da vicino a bordocampo l’allenamento della squadra

14:32 – Cerchio di giocatori titolari rossoneri vicino al centrocampo, Pioli come tradizione al suo centro a dare indicazioni per il match e motivare i suoi. Chi invece non parte titolare oggi si scalda con una sessione di torello.

14:41 – Durante il riscaldamento Calabria si è soffermato a parlare con Kalulu e Bennacer, indicazioni sulle posizioni tattiche, giocate difensive e in fase di possesso

14:45 – Sessione di allenamento sui tiri particolarmente prolifica per i centrocampisti, con Loftus, Adli e Bennacer a segno

14:53 – Le squadre rientrano negli spogliatoi tra poco l’inizio

15:01 – Inizia il match

15:04 – Pioli applaude e sprona la squadra in questi primi minuti. Indicazioni tattiche guidate a gesti da parte dell’allenatore ai suoi

15:13 – Indicazioni di Pioli principalmente a Okafor: o viene incontro o attacca la profondità, vuole un tipo di lavoro offensivo diverso dall’attaccante che a suo avviso sta galleggiando troppo

15:20 – Diversi gesti di intesa di Leao ai compagni di squadra, lo stanno cercando in più di un’occasione per poter provar a creare pericoli

15:25 – Pioli sta chiedendo a Calabria a riempire l’area, anche quando Leao arriva sul fondo dalla parte opposta, lo vuole più propositivo.

15:35 – Leao se la prende con se stesso dopo una giocata riuscita a metà, il cross non è andato come voleva, il portoghese si da qualche piccolo colpetto in testa come a dire “so che puoi fare meglio”

15:42 – Pioli si rammarica in panchina per l’ennesima occasione da rete sprecata dal Milan – braccia allargate e gesto di disapprovazione

15:46 – THEO HERNANDEZ! Gol di forza del terzino rossonero! Esultanza alla sua maniera e gesto anche polemico imitando quello di Leao contro l’Atalanta. Mariani lo ammonisce perché lo reputa provocatorio nei confronti dei tifosi del Verona. Theo incredulo chiede spiegazioni e lo continua a fare anche dopo il fischio finale del primo tempo

15:49 – Finisce il primo tempo

16:04 – Kalulu è rientrato in campo prima degli altri per eseguire una prova sulla sua muscolatura per 3-4 minuti dopo un problema accusato nel corso del primo tempo. Non ce la fa entra Gabbia

16:07 – Inizia il secondo tempo

16:12 – PULISIC! Facile facile appoggia in rete la respinta sul tiro di Okafor e nell’esultare va a dare il giusto merito al compagno svizzero, l’azione da gol è nata da un suo recupero alto

16:26 – Pioli non è contento degli uomini del centrocampo per la quantità e qualità che stanno mettendo in questa fase di gioco, pensa a qualche cambio nel reparto

16:28 – Pulisic viene sostituito, ma non la prende benissimo, nell’uscire dal campo, complice anche la rete del Verona, sbatte più volte la mano contro la parte interna del tetto della panchina

16:34 – Pioli arrabbiato per la gestione palla dei suoi, vorrebbe meno frenesia, per l’allenatore bisogna rallentare i ritmi e gestire di più

16:40 – Indicazioni di Pioli a Musah e Gabbia, l’allenatore spiega i movimenti da effettuare in campo

16:42 – CHUKWUEZE! Prima gioia in Serie A per il nigeriano, Leao nell’esultanza lo solleva da terra! Pioli si congratula con Marelli per il cambio e si lascia andare in una reazione liberatoria, quasi ad indicare il sollievo. Il gol ha scacciato i fantasmi della rimonta.

