I nerazzurri hanno una grossissima chance di rosicchiare punti alla propria diretta inseguitrice che ieri ha pareggiato.

L’Inter è di scena a Firenze dove cercherà di controsorpassare la Juventus che ieri non è andata oltre l’1-1 contro l’Empoli. La settimana prossima c’è lo scontro diretto ed i nerazzurri possono arrivarci da capolista anche con una gara in meno, quella contro l’Atalanta che verrà recuperata a fine febbraio.

Carlos Augusto

Le probabili

Non sarà affatto facile perché Inzaghi non potrà disporre di Calhanoglu e Barella che sono stati squalificati; a tutto ciò si somma anche il recupero dell’uomo più rappresentativo della Fiorentina, Nicol Gonzalez dovrebbe giocare dal primo minuto. Nei padroni di casa manca anche lo squalificato Biraghi, ex della sfida, al suo posto dovrebbe esserci Parisi; in avanti Beltran è favorito su Nzola. Italiano ha dubbi anche per quel che riguarda il terzino destro: il neo-arrivato Faraoni sembra favorito su Kayode. Secondo Sky Sport nell’Inter dovrebbe giocare dal primo minuto il recuperato Bastoni mentre davanti a lui Carlos Augusto dovrebbe vincere il ballottaggio con Dimarco; per il resto Asllani e Frattesi sostituiranno i due squalificati succitati. Quella di oggi dovrebbe essere l’ultima convocazione per Sensi che domani dovrebbe aggregarsi al Leicester; ecco le probabili formazioni.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

L’articolo Verso Fiorentina-Inter: la viola recupera Nico Gonzalez, Inzaghi cambia anche sulla sinistra proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG