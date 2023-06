Il tecnico nerazzurro se tutto va come deve andare avrà tutta la rosa a disposizione per la gara contro il Manchester City.

Continua la preparazione dell’Inter al match più importante degli ultimi 13 anni di storia nerazzurra. I recuperi di Correa e Mkhitaryan procedono senza intoppi ed il secondo potrebbe anche partire titolare; lo si capirà meglio nei prossimi giorni. Inzaghi sembrerebbe intenzionato a confermare la formazione che ha schiantato il Milan nei due derby di semifinale di Champions League ma Brozovic e Lukaku sono al massimo della forma e spingono per giocare dal primo minuto.

Edin Dzeko

Per il croato molto dipenderà dalle condizioni dell’ex Roma, che, come ricorda il Corriere dello Sport, ha scelto di cambiare squadra proprio per giocare nella massima competizione europea per club. Mkhitaryan alla fine della scorsa stagione forzò il recupero per la finale di Conference League e poi ebbe una ricaduta nei primi minuti del match; difficile accada anche quest’anno visto che l’armeno pare stare meglio di allora. Quanto al ballottaggio in attacco molto dipenderà dal piano di gara di Inzaghi: Dzeko resta in vantaggio.

L’articolo Verso la finale: Inzaghi si porta due dubbi, Mkhitaryan vuole esserci proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG