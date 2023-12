I nerazzurri proveranno ad approfittare del mezzo passo falso dei bianconeri per provare ad allungare in vetta alla classifica.

L’Inter domani sera sarà di scena all’Olimpico di Roma per affrontare la Lazio di Maurizio Sarri: gli uomini di Inzaghi possono aumentare il distacco sulla seconda in classifica visto che la Juventus ieri sera ha pareggiato 1-1 col Genoa ma la trasferta romana ha spesso creato grossi grattacapi ultimamente. I biancocelesti non sono partiti bene in campionato dopo l’ottimo secondo posto della passata stagione: i capitolini sono decimi ma, come l’Inter, si sono qualificati agli ottavi di Champions League passando da seconda nel girone.

Yann Bisseck

Le probabili

Inzaghi perde Sanchez per affaticamento muscolare e Cuadrado per la solita infiammazione al tendine d’Achille; sono indisponibili ancora De Vrij e Dumfries mentre Pavard molto probabilmente verrà convocato per accomodarsi in panchina. Secondo Sky Sport il braccetto di destra dovrebbe essere Bisseck mentre il quinto a destra dovrebbe essere Darmian nonostante in settimana sia stato provato anche Carlos Augusto in quella posizione. Nessun dubbio nelle altre zone di campo: Dimarco sarà a sinistra mentre a centrocampo i soliti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Nessun dubbio in attacco dove ci saranno Thuram e Lautaro Martinez; ecco le probabili formazioni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.

