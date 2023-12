Non dovrebbe vedersi domani sera contro i friulani la soluzione d’emergenza con l’ex Sassuolo come quinto.

L’Inter domani alle 20:45 ospiterà a San Siro l’Udinese e Inzaghi ha diversi dubbi di formazione legati soprattutto alle condizioni di alcuni giocatori.

Un recupero ed un forfait

Alessandro Bastoni ci sarà ma partirà dalla panchina con un occhio alla gara contro la Real Sociedad di martedì, match fondamentale per il primo posto del girone di Champions League. Tuttosport in realtà racconta che Pavard avrebbe voluto anticipare ulteriormente il rientro dal brutto infortunio al ginocchio patito a Bergamo ma i medici gli hanno fatto capire che non era il caso di rischiare; il francese potrebbe tornare tra i convocati il prossimo week end contro la Lazio, l’ultimo big match del 2023.

Benjamin Pavard

La probabile

Cuadrado dovrebbe avere massimo un’ora nelle gambe e quindi sembra improbabile parta dall’inizio: tra difesa e fascia destra ruota tutto intorno a Darmian quindi. Il jolly probabilmente giocherà come quinto considerato l’infortunio di Dumfries; dietro quindi potrebbe esserci l’esordio dal primo minuto anche in campionato per Bisseck. Il tedesco ha giocato titolare solo 2 gare in Champions finora; non sembra essere percorribile la via che porta a Frattesi come esterno destro di centrocampo mentre il braccetto sinistro dovrebbe essere nuovamente Carlos Augusto. Pochissimi dubbi per quel che riguarda le altre zone di campo: Inzaghi dove può scegliere schiererà i titolarissimi, il turnover verrà effettuato a gara in corso se ci saranno le condizioni giuste.

