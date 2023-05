Letteralmente bruciati i biglietti per la sfida di Champions League

E’ già febbre per l’euroderby tra Milan ed Inter del prossimo 10 maggio, che si giocherà in un San Siro completamente sold out

Come riportato da Milannews, i tagliandi sarebbero stati già finiti nelle due fasi di prevendita riservati agli abbonati.

L’articolo Verso Milan-Inter, euroderby già soldout : i dettagli proviene da Inter News 24.

