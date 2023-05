Il tecnico starebbe pensando di schierare il Tucu dal primo minuto nella sfida del Bentegodi

Ci sarà spazio per Joaquin Correa contro il Verona? L’allenatore dell’Inter sta meditando sul probabile impiego del Tucu nella sfida di domani al Bentegodi.

Come riportato da SkySport, il tecnico nerazzurro non è rimasto convinto dalla prova dell’argentino contro la Lazio, per cui preferirebbe ovviare sulla scelta di schierare Edin Dzeko al posto del Tucu.

L’articolo Correa titolare contro il Verona Inzaghi ci pensa proviene da Inter News 24.

