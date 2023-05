Il noto giornalista sportivo ha espresso la sua ammirazione verso Simone Inzaghi ed i Nerazzurri

Nel suo editoriale su Sportmediaset, il famoso giornalista, Bruno Longhi, ha parlato dell‘Inter e di Simone Inzaghi.

LE PAROLE- «Dal campo è emersa l’inconfutabile verità che l’Inter di Simone Inzaghi è decisamente la migliore del lotto. Non mi sono limitato a dire l’Inter. Ho specificato: l’Inter di Simone Inzaghi. Perché ciò che la squadra nerazzurra ha evidenziato in questo ultimo periodo (Empoli, Juventus e Lazio) sul piano del gioco, dei risultati, della consapevolezza della propria forza, della netta superiorità nei confronti dell’avversario, non può solo essere il prodotto del capriccio dei singoli o la conseguenza del loro migliorato rendimento. C’entra l’allenatore. Eccome se c’entra. Molto di più di quando lo mettevamo a rosolare sulla graticola come una braciola, nonostante i risultati fossero quasi sempre dovuti agli incredibili errori di mira dei suoi attaccanti. L’Inter di Inzaghi è oggi la squadra più forte del campionato»

