Arrivano importanti informazioni sul centrale nerazzurro, uscito acciaccato dalla sfida dell’Olimpico.

Sembrano arrivare buone notizie sulle condizioni di Alessandro Bastoni, uscito acciaccato dalla sfida vinta dall’Inter contro la Roma.

Come riportato da Gazzetta.It, il centrale non sarebbe in dubbio per la sfida di Champions. Per lui solo una botta, niente di preoccupante.

L’articolo Verso Milan Inter, le condizioni di Bastoni proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG