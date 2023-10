Sabato 21 ottobre il Torino ospiterà l’Inter per la 9^ giornata di Serie A: tutti i confronti precedenti pendono a favore dei nerazzurri

In vista del match della 9^ giornata di Serie A tra Torino ed Inter, la Gazzetta dello Sport propone un resoconto di tutti i confronti precedenti tra i due club.

Il bilancio pende nettamente a favore dei nerazzurri: l’Inter ha vinto sette degli ultimi 8 match contro il Toro in Serie A.

Un solo pareggio, nel primo anno di Simone Inzaghi in panchina grazie all’1-1 in extremis di Sanchez. In questo arco di tempo, sono state ben 16 le reti segnate (due a gara).

L'articolo Verso Torino-Inter, i precedenti sono a favore dei nerazzurri proviene da Inter News 24.

