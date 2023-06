Vicario Juve, l’Inter blocca il portiere! I dettagli sul talento dell’Empoli nel mirino delle big

Come riportato da Alfredo Pedullà, nei prossimi giorni è in programma un vertice tra Inter e Chelsea per parlare di Lukaku e anche Onana.

Non ci saranno sconti da parte di Marotta, che continua a chiedere 60 milioni di euro. Nel frattempo, però, l’Inter avrebbe già bloccato Vicario (seguito anche dalla Juve). Tuttavia, riferisce il giornalista, servirà quella cifra per Onana per affondare il colpo con l’Empoli.

