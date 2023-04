Vicario Juve: le parole dell’agente sul futuro del portiere dell’Empoli, accostato anche al club bianconero

Pagine Romaniste ha contatto l’agenzia che cura gli interessi di Guglielmo Vicario, parlando così del futuro del portiere dell’Empoli che piace anche alla Juve.

INTERESSE ROMA PER VICARIO – «Per ora ci sono solo sondaggi, non solo della Roma ma anche di tanti club importanti di Serie A. Negarlo non sarebbe giusto, ma per ora è solo un gioco di figurine. Tutti si sono interessati, è un nome molto in voga tra i portieri. Abbiamo avuto contatti con i giallorossi, ma per ora sono solo ipotesi, quello che è certo è che ha molte estimatrici. Anche club esteri si sono interessati per lui? Si, anche all’estero si sono interessati».

