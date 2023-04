Vicenza Juventus Next Gen dove vederla: c’è una novità! Tutti i dettagli sulla finale di ritorno di Coppa Italia

Martedì 11 aprile, alle ore 20.30, andrà in scena l’ultimo atto della finale di Coppa Italia Serie C tra Vicenza e Juventus Next Gen. Si riparte dal 2-1 dell’andata in favore del Vicenza.

La partita sarà visibile su Eleven Sports, con la piattaforma streaming disponibile anche per gli abbonati DAZN. Il commentatore sarà Pierluigi Pardo, una delle prime voci di DAZN che commenta i big match della Serie A.

