Christian Vieri difende Mancini dopo le critiche piovute per la convocazione in Nazionale di Mateo Retegui: la sua analisi

Christian Vieri, in diretta alla Bobo Tv, ha risposto così a chi critica Mancini per la convocazione di Retegui in Nazionale.

LE PAROLE – «Mancini deve andare in Argentina a cercare un giocatore che ha segnato 25 gol in un anno e mezzo… E tutti a parlare e chiacchierare. Ma di cosa Gli altri hanno fatto 2-3-4 gol. L’unico che ha il diritto di andar sempre e dire che deve giocare titolare è Immobile».

L’articolo Vieri: «Critiche a Retegui? L’unico attaccante da convocare sempre è Immobile» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG