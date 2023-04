Le parole di Bobo Vieri, ex attaccante della Nazionale italiana, sulle prestazioni di Mike Maignan con il Milan

Vieri alla BoboTv ha parlato dell’ultima prestazione di Mike Maignan con il Milan.

PAROLE – «Maignan è un fenomeno devastante, quando sei allo stadio pensi che non prenderà mai gol. Il Milan l’ha pagato 15 milioni? Vale 200 milioni, è un fuoriclasse. Lo metto con i grandi campioni della storia del calcio. Se non si fosse fatto male, il Milan oggi avrebbe 10/12 punti in più».

