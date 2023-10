L’ex bomber Christian Vieri sottolinea che si sarebbe comportato diversamente da come fatto da Simone Inzaghi sabato scorso contro il Bologna.

Christian Vieri alla BoboTv ha paragonato Inter e Milan sulla scia di quanto accaduto nell’ultimo turno di campionato ma non solo. “L’Inter è più forte del Milan, ma i rossoneri quelle sporche difficilmente le perdono. Magari perde con le big, non con le altre. L’Inter però è più forte del Milan, sono di due categorie diverse secondo me. Per me non perde più punti come contro Sassuolo e Bologna ora. Non vedo squadre in Italia che si avvicinano all’Inter, non uso la parola fallimento se non vince la scudetto, non mi piace come parola”

“L’Inter perde gli scudetti così, con queste squadre. Il calo è di concentrazione, sabato doveva finire 4/5-0 col Bologna. Sono troppo più forti i nerazzurri. Col Benfica, ha avuto 8 occasioni e finisce 1-0, se prendi gol finisce 1-1 e ti mangi i c… L’Inter deve vincere il girone, in Champions si rischia”.

“Col Bologna, io penso che avrebbe dovuto mettere 5 nuovi giocatori per le energie spese in Champions. Carlos Augusto è devastante, il turnover va fatto. Forse un calo di energie fisiche e mentali, dopo il 2-0 andava fatto subito il 3. Due punti persi sanguinosi questi. Inter troppo più forte degli altri e gioca bene bene. Con Milan, Juve e queste squadre sono più concentrati e vincono, l’Inter perde punti in queste partite. Non do colpe a Inzaghi, il pelo nell’uovo forse sono solo i cambi iniziali, il turnover. Cuadrado, Carlos Augusto, Darmian, de Vrij, questa gente deve giocare”.

