L’ex attaccante di Inter e Milan, Bobo Vieri ha parlato della differenza delle due squadre di Milano. Ecco il suo pensiero

Le parole dell’ex attaccante di Inter e Milan, Bobo Vieri sulla differenza delle due squadre di Milano. Ecco il suo pensiero espresso alla Bobo TV:

«L’Inter è più forte, infatti nella singola partita vince sempre perché è più forte come giocatori e come rosa. Però il Milan, rispetto all’Inter, queste partite sporche non le perde. Difficilmente le perde. Il Milan ci sta che con la Juve perde, perché è più forte, col Napoli perché è più forte e con l’Inter uguale. Ma le altre le va a vincere. È l’opposto dell’Inter»

