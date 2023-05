Christian Vieri, ex giocatore, ha parlato alla Bobo Tv della sfida di Champions League di stasera tra Milan e Inter. Le dichiarazioni

Christian Vieri, ex giocatore, ha parlato alla Bobo Tv della sfida di Champions League di stasera tra Milan e Inter.

PAROLE – «Il Milan può ribaltarla perché è una semifinale di Champions League e perché è un derby. Io ho perso un derby 6-0, può succedere di tutto. Poi rientra anche Leao. Può sicuramente ribaltare il risultato, abbiamo visto lo scorso anno con Giroud. La partita è ancora viva. Se ce la farà poi non lo so, ma basta un gol per ribaltare tutto».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG