Bobo Vieri ha parlato alla Gazzetta.it sul futuro di Lukaku e sulle ultime vicende legate all’attaccante belga. Le sue dichiarzioni:

LE PAROLE – «Non giudico mai, ognuno fa quello che gli pare. Leggo quello che si scrive: è sparito per quindici giorni, prima voleva andare alla Juventus e ora vuole tornare all’Inter… Deve decidere la società: se davvero è sparito per parlare con i bianconeri, vanno chiuse le porte. Vlahovic è giovane e forte: alla Juve non serve un centravanti in particolare, ha semplicemente bisogno di giocare meglio a calcio».

