Viola Calligaris è una nuova calciatrice della Juventus Women UFFICIALE: ecco il comunicato del club bianconero

Colpo in entrata per la Juventus Women, è ufficiale l’arrivo in bianconero dal Paris Saint-Germain di Viola Calligaris, in prestito fino al 30 giugno 2024. Ecco la nota ufficiale del club.

IL COMUNICATO – «Le Juventus Women accolgono un altro volto nuovo in squadra.

È ufficiale, infatti, l’arrivo in bianconero dal Paris Saint-Germain di Viola Calligaris, in prestito fino al 30 giugno 2024.

Svizzera di Sarnen, capitale del Canton Obvaldo, Viola è una classe 1996.

Di ruolo difensore, Calligaris inizia la sua carriera professionistica proprio in terra elvetica con la SC Kriens, all’età di 15 anni.

Dopo una sola annata viene notata dal BSC Young Boys, dove approda nel 2013 trascorrendo ben 4 stagioni. Un’esperienza formativa che le permette di ricevere anche la sua prima convocazione in Nazionale maggiore.

Nel 2017 è nuovamente tempo di cambiare: ad attenderla c’è l’Atletico Madrid. In Spagna, Viola vive la sua prima avventura fuori dai confini svizzeri e i risultati che ottiene sono straordinari perchè vince due campionati consecutivi, nel 2018 e nel 2019, prima di passare al Valencia per una stagione, la 2019/2020. Poi il trasferimento al club “rivale”, il Levante, dove rimane fino all’estate del 2023 quando si accasa in Francia, al PSG».

