Vlahovic come Danilo: restituisce il favore a Djokovic che ieri era allo Stadium per Juve Cagliari – VIDEO

Vlahovic, come Danilo, è al Pala Alpitour di Torino in occasione del match di debutto di Djokovic agli ATP Finals. Il serbo ha restituito il favore al campione di tennis, suo connazionale, che ieri era allo Stadium per assistere a Juve Cagliari.

Dusan presente al match di Djokovic pic.twitter.com/7iHrBHxeKD — miке (@chiccochiesa) November 12, 2023

Il bomber, come mostra un video pubblicato sui social, ha firmato autografi e scattato selfie coi tifosi.

The post Vlahovic come Danilo: restituisce il favore a Djokovic – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG