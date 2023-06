Vlahovic Juve, il presidente del Bayern: «Centravanti? Possiamo spendere anche 100 milioni». Annuncio sul mercato di Herbert Hainer

Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, a Bild TV ha parlato così della ricerca di un attaccante. Come noto, i bavaresi sono in prima per Vlahovic della Juve.

HAINER – «Il Bayern può spendere anche 100 milioni, ma deve essere una scelta giusta. Si sa che stiamo cercando un centravanti, siamo sulla buona strada».

The post Vlahovic Juve, il presidente del Bayern: «Centravanti? Possiamo spendere anche 100 milioni» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG