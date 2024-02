Vlahovic “ringrazia” McKennie: 6 gol della Juve sono arrivati dai suoi assist. Grande show della coppia speciale col Frosinone

La doppietta di Vlahovic in Juve Frosinone ha avuto come coprotagonista McKennie. E’ stato il centrocampista americano, infatti, a servire i due assist per i due gol del serbo.

La sintonia tra l’attaccante e il compagno di squadra ora infortunato alla spalla è a livelli incredibili e c’è un numero a certificarlo. Gli ultimi 6 assist di McKennie in Serie A, infatti, sono stati forniti tutti a Vlahovic. Per la gioia della coppia speciale e della Juve..

