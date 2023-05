Vlahovic risponde agli insulti coi gol: l’Atalanta è la vittima preferita. Con nessun’altra squadra ha segnato di più in Serie A

Vlahovic ha risposto agli insulti razzisti dei tifosi dell’Atalanta con un gol importante per lui e per la Juve.

Come fa sapere Opta, infatti, la Dea è diventata la sua vittima preferita in Serie A. Domenica scorsa Vlahovic ha trovato la sua rete numero 5 contro i nerazzurri, di 3 a Bergamo Con nessun’altra squadra ha segnato di più in campionato.

The post Vlahovic risponde agli insulti coi gol: l’Atalanta è la vittima preferita appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG