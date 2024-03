Vlahovic segna a ripetizione anche in allenamento: il bomber non si ferma mai e fa gol anche di destro – VIDEO

Il momento che sta attraversando Vlahovic alla Juve è davvero super, tanto da essere tra i migliori attaccanti in circolazione nei primi due mesi del 2024 per numero di gol segnati.

Il bomber ha dimostrato di avere il piede caldo in allenamento. Come mostrato dalla Juve in un video pubblicato su Twitter, infatti, Vlahovic ha segnato a ripetizione sia di destro che di sinistro, riuscendo spesso a infilare la palla a fil di palo.

The post Vlahovic segna a ripetizione anche in allenamento: il bomber non si ferma mai – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG