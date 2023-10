Vlahovic si riprende la Juve dopo le voci di mercato: «Col Milan partita della svolta, per Allegri è fondamentale»

Vlahovic, dopo i problemi di lombalgia, si riprende la Juve per la partita col Milan che può dare una svolta alla stagione dei bianconeri. Come sottolineato da Guardalà a Sky Sport l’attaccante serbo non ha risentito delle voci di mercato estive che volevano il suo addio per far spazio a Lukaku. Rispetto alla seconda metà della stagione scorsa, poi, ha ritrovato quell‘energia e quella voglia che sembravano smarriti.

Per Allegri, poi, ritrovare Vlahovic col Milan è fondamentale, visti i problemi di centrocampo e difesa.

