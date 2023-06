A TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato così di Juve e Dusan Vlahovic.

VLAHOVIC – «Questa stagione il serbo ha dimostrato di non essere ancora pronto, pur avendo un potenziale innegabile. Dal punto di vista della personalità ha peccato mostrandosi spesso troppo nervoso e il suo apporto in zona gol doveva essere decisamente migliore. L’età favorisce una sua cessione ma è un peccato perché si tratta di un giocatore pronto ad esplodere, ma in questo momento il club ha bisogno assoluto di far cassa».

