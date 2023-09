Rudi Voller punge Hansi Flick dopo il suo insediamento sulla panchina della Nazionale tedesca: ecco cosa ha detto

Rudi Voller, ai canali ufficiali della federazione, ha parlato dopo il suo insediamento sulla panchina della Germania.

LE PAROLE – «Flick si è stancato negli ultimi mesi: col suo team ha provato a migliorare la Nazionale, ma purtroppo non ci è riuscito. Il gioco del Giappone ci ha dimostrato che non ci sarebbe stato alcun progresso. Non è un momento facile perché a febbraio ci eravamo riuniti con la DFB e avevamo dato sostegno a Flick. Pensavamo infatti che avrebbe risollevato la nostra Nazionale

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG