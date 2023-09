A 1 Football Club, l’ex centrocampista Sergio Volpi così sullo Scudetto. Le sue dichiarazioni sulla Juve.

SCUDETTO– «La favorita per lo Scudetto, per me, è l’Inter. Senza dimenticare il Napoli e lo stesso Milan. Bisognerà fare attenzione, inoltre, alla Juventus. I bianconeri, senza l’impegno infrasettimanale, possono dar fastidio. Sicuramente non ci sarà un campionato divorato già nelle prime giornate di ritorno, come seppe fare il Napoli la passata stagione».

