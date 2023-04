VOTI& STATS, dopo Milan Napoli c’è una domanda che in molti si fanno: ma come ha giocato Krunic?

Tutto ancora aperto per il ritorno, ma una buona serie di indicazioni l’andata di Milan-Napoli le ha fornite. Andiamo a scoprire cosa rivelano i numeri della sfida prima di addentrarci nel merito di alcune valutazioni individuali relative ai vincitori.

É stata una gara vivace per numero delle conclusioni. Il Napoli ha calciato molti corner senza riuscire a colpire. Ci sono stati ben 7 gialli e un rosso, segno dell’importanza della posta in palio e di come le due squadre abbiano vissuto i 90 minuti realmente come un derby proiettato in scala europea (cosa succederà in caso di Inter-Milan in semifinale?). La squadra di Spalletti è andata molto al cross, quella di Pioli si è affidata a passaggi dalla lunga gittata. Gli ingressi in area di rigore sono stati di un numero identico, 22 a testa, a dimostrazione di un equilibrio anche nelle intenzioni offensive.

Ci sono state interpretazioni molto diverse nel merito della gara dei giocatori rossoneri. Scegliamo due quotidiani milanesi per scoprirlo e per di più dello stesso editore: La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera.

KRUNIC – Al quotidiano sportivo non è piaciuto e si guadagna una delle poche insufficienze della squadra, la sua «partita di posizione» a controllare Zielinski o altri non gli garantisce che un 5,5. Al contrario, la testata generalista gli dà un voto in più per come ha salvato un gol sulla linea: «blocca il sinistro di Kvara come fosse un gioco da ragazzi».

LEAO – Anche qui il Corriere è molto più entusiasta e lo esalta con un 7. Sottolineando come la cavalcata con gol fallito abbia cambiato la partita sua e del Milan: «inizia a giocare e inverte la direzione della gara». Nonostante «una discesa da vecchio Leao, irresistibile», La Gazzetta non va oltre la sufficienza perché «si accende a intermittenza e a volte non si vede».

DIAZ – Voto 8 del Corriere della Sera, incantato dall’azione del gol dove fa il «prestigiatore con effetti speciali». Anche per la Rosea è il migliore in campo, ma con un più normale 7, nonostante gli venga riconosciuto come il gol sia «più suo che di Bennacer: la discesa è da fenomeno».

