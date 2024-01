Wanda Nara ha raccontato un curioso aneddoto riguardante Mauro Icardi nel periodo in cui non erano ancora una coppia

Wanda Nara ha svelato un curioso retroscena riguardante Mauro Icardi nella trasmissione della sorella Zaira. Ecco le parole riportate da Tuttosport:

«Eravamo molto amici, ma c’era una specie di vibrazione nell’aria, non sapevo se ero solo io o eravamo noi due o se sarebbe stato un altro perché in quel momento stava per partire per mezza Europa. Mi disse che aveva quattro cellulari perché divideva le donne per continenti, era pazzesco. Eravamo amici ma io avevo già iniziato ad essere operativa, una volta l’ho invitato su una barca: eravamo in parecchi, non farò il nome di nessuno per non urtare la suscettibilità. C’era anche il mio ex marito (Maxi Lopez, ndr) proprio in quell’occasione è stata scattata la famosa foto in cui siamo insieme. A un certo punto Mauro mi ha lasciato il suo telefono ed è andato a prendere un altoparlante. All’epoca aveva due telefoni, uno era quello del lavoro e l’altro era quello delle ragazze. Ho guardato da una parte, ho guardato dall’altra e l’ho buttato in acqua. Verso le 18 ha iniziato a sollevare tutte le stuoie della barca e a cercare il telefono. Anch’io lo stavo cercando, più di chiunque altro. Ma il telefono era scomparso».

L’articolo Wanda Nara: «Icardi? Aveva quattro cellulare per le donne» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG