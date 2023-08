Wanda Nara, moglie dell’ex Inter Mauro Icardi, ha rotto il silenzio in merito alla sua malattia: le parole della donna

Ángel de Brito, giornalista argentino di LAM, ha intervistato Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, ex giocatore dell‘Inter.

La donna ha parlato della sua malattia, confermando la diagnosi e affermando di essere sotto shock:

LE PAROLE- «È stata dura perché l’ho scoperto in televisione. Nessuno me l’ha detto, non mi hanno confermato una diagnosi, l’analisi finale, cioè il risultato e la diagnosi mi sono arrivati giovedì. Le infermiere sono arrivate piangendo e ho chiesto ai medici di dirmi la verità, cosa stava succedendo, se stavo per morire, ma nessuno mi ha dato alcuna informazione. Mauro (Icardi) ha persino pensato di abbandonare la sua carriera calcistica. Sono entrata nel panico. Tutti i bambini piangevano. Mauro voleva lasciare il calcio, Zaira è tornata da Ibiza e mia madre era sdraiata sul pavimento. Sto bene, sono sotto shock, sto assimilando il tutto. Ci sono voluti 12 giorni per darmi una diagnosi precisa e per giorni hanno parlato di me in televisione»

