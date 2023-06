L’ex attaccante del Milan George Weah ha detto la sua anche sulla finale di Champions tra Manchester City ed Inter.

George Weah alla Gazzetta dello Sport ha ammesso che si sarebbe aspettato la titolarità di Romelu Lukaku nella finale di Champions; ecco le sue dichiarazioni. “Devo ammettere che l’Inter è stata sfortunata nella finale di Champions League”.

Champions League

“Non ho capito perché un giocatore importante come Lukaku è rimasto in panchina. Beh, ma se un campione non sta benissimo gli fai iniziare la partita e poi magari lo sostituisci dopo. A me una volta è capitato con il Psg: ero uscito dall’ospedale, ma c’era una partita di Champions importante. Ho fatto gol e dopo sono andato in panchina. Il Psg ha vinto quella gara”.

