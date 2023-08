Il West Ham ha già deciso con chi rimpiazzare Gianluca Scamacca, in uscita verso l’Inter: il preferito degli inglesi è Nzola

Il West Ham pensa già al futuro attaccante che prenderà il posto di Scamacca, sempre più vicino all’Inter.

Per rimpiazzarlo gli Hammers, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, guardano ancora una volta in Italia: il nome preferito dagli inglesi è quello di Mbala Nzola dello Spezia.

