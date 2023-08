Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa dopo Udinese Juve, ha parlato così di Kenan Yildiz

Intervenuto in conferenza stampa dopo Udinese Juve, Massimiliano Allegri ha parlato di Kenan Yildiz, talento della Juventus Next Gen che ha esordito in prima squadra.

YILDIZ – «Domani si taglia i capelli perchè se li è toccati cento volte, poi Weah sappiamo che ha qualità. Volevo mettere Kostic, poi Chiesa e Cambiaso hanno chiesto il cambio e allora i piani sulle sostituzioni sono cambiati».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI POST UDINESE JUVE

