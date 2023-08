Maurizio Sarri ha parlato delle tre trasferte consecutive con Napoli, Juve e Milan dopo la partita tra Lazio e Lecce

A Sky, Maurizio Sarri è tornato a parlare delle tre trasferte consecutive che vedranno la Lazio contro Napoli, Juve e Milan.

CALENDARIO CON TRE BIG MATCH IN TRASFERTA – «Non ho sospetti, ho dei numeri: è una possibilità che può succedere nello 0.4% dei casi, tutte e tre in trasferta può succedere nello 0.18% dei casi. Quindi al 99.8% non è casuale: chi deve mettere i paletti al computer ha sbagliato qualcosa. Non è casuale, è un errore umano. Nel secondo tempo i difensori sono andati in difficoltà perché sono gli unici che facevano la fase difensiva. L’atteggiamento del secondo tempo non è accettabile».

