Lukaku Juve, tramonta la pista Al Hilal: Giuntoli aspetta il Chelsea e il belga tiene fede alla parola data due mesi fa

L’affare Lukaku per la Juve non è ancora tramontato con i bianconeri che non hanno intenzione di mollare l’attaccante belga in rottura totale col Chelsea, nella speranza che gli ultimi giorni di mercato possano portare ad una svolta.

In base a quanto riferito dal Corriere dello Sport sembra tramontata la pista Al Hilal per l’ex Inter. Il club arabo, infatti, ha preso Mitrovic dal Fulham. E quindi da una parte c’è Lukaku che tiene fede alla parola data alla Juve due mesi fa, dall’altra c’è Giuntoli che aspetta il Chelsea per lo scambio con Vlahovic più soldi (30 milioni).

